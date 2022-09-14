Захарова прокомментировала проект Киева о гарантиях безопасности для Украины
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- © Russian Foreign Ministry Press Service / Handout/Anadolu Agency
В эфире радиостанции Sputnik она отметила, что перечисленные в проекте гарантий безопасности Украине меры уже принимаются странами Запада.
По её словам, киевский режим получает беспрецедентную помощь оружием и финансами.
Захарова высказала мнение, что подписание документа станет «страшной кабалой» для тех государств, которым придётся стать гарантами безопасности Украины.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал проект украинских властей о гарантиях безопасности «прологом к третьей мировой войне».