Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала проект Киева о гарантиях безопасности для Украины.

В эфире радиостанции Sputnik она отметила, что перечисленные в проекте гарантий безопасности Украине меры уже принимаются странами Запада.

По её словам, киевский режим получает беспрецедентную помощь оружием и финансами.

Захарова высказала мнение, что подписание документа станет «страшной кабалой» для тех государств, которым придётся стать гарантами безопасности Украины.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал проект украинских властей о гарантиях безопасности «прологом к третьей мировой войне».