Байден: резолюция ГА ООН показывает отношение мира к действиям России на Украине
«Ставки в этом конфликте ясны всем, и мир послал недвусмысленный сигнал в ответ: Россия не может стереть с карты суверенное государство. Россия не может силой менять границы», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.
Он отметил, что Украина имеет такие же права, как и любое суверенное государство.
Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, председатель ГА ООН Чаба Кёрёши решил не выбирать тайный формат голосования, «сыграл за авторов резолюции» и «сделал всё, чтобы манипулировать процедурой Генассамблеи».
В Китае заявили, что проект резолюции не отвечает целям деэскалации ситуации и возобновлению диалога.
5 октября российский президент Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.