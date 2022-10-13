Байден: резолюция ГА ООН показывает отношение мира к действиям России на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что резолюция ГА ООН, не признающая референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, является иллюстрацией отношения мира к действиям России на Украине.

«Ставки в этом конфликте ясны всем, и мир послал недвусмысленный сигнал в ответ: Россия не может стереть с карты суверенное государство. Россия не может силой менять границы», — говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

Он отметил, что Украина имеет такие же права, как и любое суверенное государство.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, председатель ГА ООН Чаба Кёрёши решил не выбирать тайный формат голосования, «сыграл за авторов резолюции» и «сделал всё, чтобы манипулировать процедурой Генассамблеи».

В Китае заявили, что проект резолюции не отвечает целям деэскалации ситуации и возобновлению диалога.

5 октября российский президент Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.