«Для здравомыслящих ситуация предельно ясна»: как на Западе реагируют на планы Украины по ускоренному вступлению в НАТО

Украина не сможет вступить в НАТО, пока на её территории идут боевые действия. На это указал еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон. По его мнению, в связи с этим расценивать заявку страны на присоединение к альянсу следует как «политический акт». Ранее о рискованности принятия Украины в блок в текущих условиях говорили и другие европейские политики, а в Болгарии заявили, что не намерены поддерживать заявку Киева. Эксперты отмечают, что даже США крайне сдержанно реагируют на претензии Украины. По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что членство страны в НАТО не отвечает интересам ключевых игроков альянса, которые предпочитают оказывать Киеву дистанционную поддержку.

В Евросоюзе заявили о бесперспективности вопроса вступления Украины в НАТО в нынешних условиях. Как подчеркнул в эфире телеканала BFM еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, препятствием для принятия страны в военно-политический блок являются идущие на её территории боевые действия.

«Президент Зеленский попросил членства в НАТО для своей страны. Но... чтобы просить членства в НАТО, нужно не вести военных действий. На Украине, к сожалению, ведутся военные действия», — сказал он.

В связи с этим Бретон трактовал заявку Киева на ускоренное вступление в альянс как «политический акт».

«Она (просьба о вступлении. — RT) не может быть исполнена, поскольку в этом случае Пятая статья (Североатлантического договора. — RT) тут же была бы применена, и НАТО вступило бы в войну», — пояснил политик.

«Больше нет никаких разговоров»

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на присоединение к НАТО в ускоренном порядке. По его словам, страна якобы де-факто уже прошла свой путь в блок и теперь ей требуется закрепить свой статус де-юре. При этом он указал, что у НАТО есть практика включения в свой состав кандидатов в ускоренном порядке.

«Мы знаем, что это возможно. Мы видели, как Финляндия и Швеция в этом году начали присоединение к альянсу без плана действий по членству. Это справедливо. Справедливо и для Украины. Это закрепление на уровне договора того, что и так уже достигнуто в жизни и что является нашими ценностями», — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский подписывает заявку на ускоренное вступление в НАТО в присутствии спикера Верховной рады Руслана Стефанчука (слева) и премьер-министра страны Дениса Шмыгаля

AP

Притязания Киева уже поддержали лидеры девяти европейских стран. Как сообщила в минувшие выходные пресс-служба президента Румынии Клауса Йоханниса, соответствующую декларацию также подписали лидеры Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии. О поддержке натовских устремлений Украины заявили и в Канаде.

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Помимо этого, глава офиса украинского президента Андрей Ермак 5 октября обратился к представителям скандинавских стран с призывом поддержать приём Украины в ряды НАТО. Он подчеркнул, что сегодня «нужно изменять подходы и процедуры» по включению новых членов.

«Больше нет никаких разговоров о потенциальной нейтральности Украины или о чём-либо другом. Наш курс — это членство в НАТО... Мы уверены, что наше членство только усилит альянс», — сказал он.

Неловкое положение

Между тем в НАТО пока не готовы не только дать ход украинской заявке, но и говорить о какой-либо перспективе членства Киева в альянсе, отмечают эксперты. Так, генсек блока Йенс Столтенберг 30 сентября на брифинге воздержался от ответа на прямой вопрос о готовности НАТО рассмотреть просьбу Украины. Вместо этого он в очередной раз повторил, что любая страна в Европе имеет право подать свою заявку на членство и двери альянса для неё всегда будут открыты.

«Союзники по НАТО, когда встречались на саммите в Мадриде, также очень чётко заявили, что мы поддерживаем право Украины выбирать собственный путь, решать, в каких механизмах обеспечения безопасности она хочет участвовать. Конечно, решение о членстве должно быть принято всеми 30 союзниками, и мы принимаем эти решения консенсусом», — сказал он.

Вместе с тем, по его словам, сейчас для блока в приоритете предоставление помощи Киеву для самозащиты. «Основное внимание и усилия союзников по НАТО сосредоточены сейчас именно на этом», — подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

AP

© Olivier Matthys

Аналогичным образом на амбиции киевского режима отреагировали и Соединённые Штаты. Так, глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил о неизменности позиции США в отношении альянса и Украины и приверженности поддержке политики открытых дверей блока. При этом он подчеркнул, что приём новых членов должен происходить согласно установленным правилам.

«Для этого существует процедура, и страны продолжат следовать этой процедуре», — заявил госсекретарь.

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В свою очередь, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и вовсе отметил несвоевременность вопроса о принятии Украины в НАТО.

«В настоящий момент мы считаем, что лучший для нас способ поддерживать Украину — путём практической помощи на местах на Украине; а процедурой в Брюсселе следует заняться в другое время», — сказал он.

Комментируя стремление Украины вступить в НАТО по ускоренной процедуре, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 6 октября заметила, что Киев этим своим шагом поставил западных союзников «в достаточно сложное положение».

«Отказать стране, которую западники так старательно пестовали как последний заслон для «российской угрозы», вроде бы как неловко, в том числе надо будет объясняться. В то же время все хорошо понимают, что поставить вопрос о необходимости задействовать Статью №5, что автоматически сделало бы НАТО стороной конфликта, — серьёзнейшая и опаснейшая вещь», — заявила она.

Дипломат также акцентировала внимание на реакции стран НАТО на заявку Украины. По её словам, она демонстрирует, что киевский режим остаётся лишь инструментом для Запада.

«Один из главных критериев — принятие новых членов в альянс должно укреплять безопасность НАТО. А для здравомыслящих, если такие ещё есть, ситуация с Украиной предельно ясна... Никакой определённости для киевского режима они не хотят, им нужно продолжение конфликта», — пояснила Захарова.

Ранее об отсутствии намерения поддержать заявку Киева сообщили в Болгарии. Президент страны Румен Радев 3 октября отметил, что боевые действия на территории Украины создают риск вовлечения альянса в вооружённый конфликт.

«Решение о присоединении Украины к НАТО должно быть принято только после того, как будут выработаны ясные параметры мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной, которые будут приняты этими государствами», — цитирует его ТАСС.

Флаги стран ЕС и Украины

globallookpress.com

© Philipp von Ditfurth/dpa

На нежелание блока втягиваться в боевые действия напрямую указал в интервью Der Spiegel постпред ФРГ при НАТО Рюдигер Кёниг. В противном случае есть риск перерастания конфликта в большую войну, участниками которой стали бы около 30 государств, не желающих этого, подчеркнул он.

О рискованности приёма Украины в НАТО в текущих условиях заявил 2 октября в эфире радиостанции Europe 1 и французский евродепутат Жордан Барделла.

«Вступление Украины в НАТО может привести к тому, что Европа и весь мир окажется в смертоносных и чрезвычайно опасных обстоятельствах... Поэтому я считаю, что эта кандидатура несвоевременна и нежелательна», — сказал политик.

Принципиальная позиция

Эксперты отмечают, что нынешняя позиция НАТО касательно поданной Украиной заявки говорит об истинном отношении к Киеву в блоке, несмотря на выступления отдельных стран. Как подчеркнул в беседе с RT директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, в альянсе осознают, что предоставление членства республике введёт в действие Пятую статью устава НАТО и Киев уже на законных основаниях начнёт требовать помощи в виде военной силы.

«Поэтому прямо сейчас находят те или иные юридические обоснования, чтобы вступление Украины в НАТО не состоялось. Если страны альянса, и прежде всего США, не будут заинтересованы в сломе своей собственной юридической системы внутри блока, то никакого вступления в ускоренном режиме не произойдёт», — пояснил Егорченков.

В свою очередь, политолог Андрей Суздальцев напомнил, что в истории НАТО есть примеры того, когда членство предоставлялось странам, которые имели какие-либо территориальные разногласия с соседями.

«Однако одно дело — выяснять отношения внутри Европы между небольшими государствами, и совершенно другое — участвовать в конфликте с Россией. Так что уклончивая позиция Брюсселя и ключевых игроков альянса связана с их прагматизмом и опасениями быть втянутыми в третью мировую войну», — рассказал он в разговоре с RT.

Между тем эксперт констатировал, что во многом натовские амбиции Киева и привели к российско-украинскому конфликту.

«И киевский режим уже не может так просто отказаться от перспективы присоединения к альянсу, так как это будет для него равносильно политическому самоубийству. Ведь в таком случае население страны поднимет их на вилы, задавшись вопросом, ради чего тогда был развязан конфликт с РФ», — пояснил он.

Однако притязания Украины на членство, скорее всего, не будут удовлетворены, так как в качестве члена блока она менее интересна Вашингтону, считает аналитик.

«Нынешнее положение более соответствует интересам США. Им нужна Украина, которая воюет за пределами НАТО, но выполняет при этом его задачи. Поэтому Вашингтон и крупнейшие члены альянса будут придерживаться позиции дистанционной помощи Киеву, поддерживая республику в состоянии живого трупа, способного то и дело наносить России уколы. Но брать на себя ответственность за Украину и тем более воевать за неё страны Запада точно не станут», — спрогнозировал Егорченков.