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Столтенберг заявил, что НАТО пока сосредоточится на оказании помощи Киеву

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НАТО в настоящее время намерено сосредоточиться на оказании помощи Киеву в самозащите, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя заявление Киева о заявке на ускоренное вступление в военно-политический блок.
Столтенберг заявил, что НАТО пока сосредоточится на оказании помощи Киеву
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

Решение о членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно, отметил Столтенберг.

Сейчас же именно помощь Киеву в обороне является главной задачей альянса, отметил генсек организации.

30 сентября стало известно, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.

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