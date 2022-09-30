Столтенберг заявил, что НАТО пока сосредоточится на оказании помощи Киеву
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Об этом пишет РИА Новости.
Решение о членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно, отметил Столтенберг.
Сейчас же именно помощь Киеву в обороне является главной задачей альянса, отметил генсек организации.
30 сентября стало известно, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.