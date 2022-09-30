Столтенберг заявил, что НАТО пока сосредоточится на оказании помощи Киеву

НАТО в настоящее время намерено сосредоточиться на оказании помощи Киеву в самозащите, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, комментируя заявление Киева о заявке на ускоренное вступление в военно-политический блок.

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