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Блинкен: для принятия новых стран в НАТО нужно следовать установленной процедуре

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США придерживаются прежней позиции относительно членства Украины в НАТО, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.
Блинкен: для принятия новых стран в НАТО нужно следовать установленной процедуре
  • РИА Новости

«В отношении НАТО и Украины наша позиция была и остаётся ясной и той же, что и была. Мы всецело поддерживаем политику открытых дверей НАТО и привлечение в НАТО стран, которые к этому стремятся», — сказал Блинкен, слова которого приводит РИА Новости.

Для этого существует процедура, и страны продолжат следовать ей, добавил он.

30 сентября стало известно, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

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