«Лоббируют интересы оборонных гигантов»: зачем в США предлагают создать фонд для вооружения союзников

Американские сенаторы подготовили законопроект, предусматривающий создание фонда для закупки боеприпасов, который обеспечивал бы потребности союзников и не вынуждал США опустошать свои военные склады. Как заметил один из авторов документа Том Тиллис, события на Украине выявили «серьёзные недостатки», связанные с оружейными запасами Соединённых Штатов. Между тем западные СМИ сообщают, что Европа не спешит наращивать поставки оружия Киеву из-за истощения своих арсеналов. Эксперты считают, что в целом Запад не склонен отказываться от предоставления Киеву военной помощи, но в нынешних обстоятельствах предпочитает подходить к этому вопросу более взвешенно.

Группа американских сенаторов выступила с инициативой, направленной на ускорение процесса снабжения союзников боеприпасами без привлечения к этому арсенала Соединённых Штатов. В подготовленном законопроекте предлагается создать отдельную структуру, которая занималась бы подобными нуждами военно-политических партнёров.

«(Законопроект. — RT) обеспечит наличие у США достаточного количества имеющих критическое значение боеприпасов для поддержки союзников и партнёров в условиях кризиса без истощения американских военных запасов, — говорится в заявлении на сайте одного из авторов законопроекта, Джин Шахин из Демократической партии. — Закон «О повышении готовности к чрезвычайным ситуациям за рубежом и непредвиденным действиям в ситуациях настоятельной необходимости» (PROCURE) предписывает создать Фонд закупок критически важных боеприпасов (CMAF), что позволит министру обороны эффективнее управлять промышленными линиями производства и сохранять выпуск определённых боеприпасов, имеющих первостепенное значение для интересов национальной безопасности США».

Подчёркивается, что полномочия в рамках CMAF помогут Пентагону повысить покупательную способность ведомства и снизить расходы правительства, а также лучше прогнозировать потребности производственных цепочек.

В свою очередь, соавтор документа республиканец Том Тиллис признал, что ситуация с поставками оружия Украине, которые были организованы США, «обнажила серьёзные недостатки касательно нынешних запасов боеприпасов».

«Наш закон PROCURE, поддерживаемый обеими партиями, необходим для повышения способности Америки быстро вооружать своих союзников в условиях потенциальных конфликтов в будущем без истощения собственных складов боеприпасов, что серьёзно повысит нашу национальную безопасность и боеготовность», — заявил сенатор.

Конгресс США

Gettyimages.ru

© Michael Duva

Отметим, что с момента прихода к власти президента Джо Байдена США выделили Украине военной помощи на сумму около $15,8 млрд. Всего же с 2014 года, по оценке Пентагона, Киев получил от Вашингтона $17,9 млрд на нужды в области безопасности.

По данным на середину сентября, среди вооружений, которые Соединённые Штаты передали Украине: более 1,4 тыс. переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, свыше 8,5 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, более 700 беспилотников-камикадзе Switchblade, 126 155-мм гаубиц и более 805 тыс. снарядов к ним, 20 вертолётов Ми-17, а также 16 единиц РСЗО HIMARS с боеприпасами и другие вооружения.

Требования Киева

Между тем Киев продолжает требовать наращивания поставок западного оружия, используя для этого любые возможности. В частности, президент Владимир Зеленский с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября обратился к партнёрам с призывом поставлять больше оружия, в особенности дальнобойного.

Также по теме «Полигон по утилизации устаревших вооружений»: Антонов оценил оказание военной поддержки Украине со стороны США Соединённые Штаты Америки делают всё для того, чтобы превратить украинскую территорию в «полигон по утилизации устаревших вооружений»,...

«Мы нуждаемся в оборонной поддержке: оружии, технике и снарядах. В наступательных вооружениях — достаточно дальнобойных, чтобы освободить нашу землю. И в защитных системах, прежде всего в противовоздушной обороне», — заявил он, добавив, что стране нужно и дополнительное финансирование.

Удвоения усилий по поддержке Украины от Запада потребовал и глава МИД страны Дмитрий Кулеба в своём Twitter. «Больше санкций против России. Больше оружия Украине. Больше солидарности с украинцами», — написал он.

Призвал западные страны предоставить Киеву более действенные оружие и технику советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкой Tagesschau 24 сентября. По его словам, от партнёров ждут бронетехники и танков.

«Но это не должны быть неэффективные советские танки — ни Т-55, ни Т-64, ни даже Т-72. Вот почему мы говорим нашим партнёрам, в частности Германии: если вы хотите взять на себя лидерскую роль... тогда дайте нам Leopard 2», — подчеркнул он.

В свою очередь, замминистра обороны страны Владимир Гаврилов на конференции Национальной оборонной промышленной ассоциации в Техасе предложил иностранным производителям оружия испытывать их разработки в ходе идущего конфликта.

«Если у вас есть какие-то идеи или пилотные проекты, которые нужно протестировать перед началом массового производства, вы можете направить их нам, и мы объясним, как это сделать», — заявил он.

Украинские военные

AP

© Andrew Kravchenko

Сомнения Европы

Примечательно, что в Европе, несмотря на декларируемую поддержку Киеву, увеличивать поставки вооружений не спешат даже в условиях «контрнаступления», о котором заявляют украинские власти. В частности, 26 сентября на это обратило внимание агентство Bloomberg, сославшись на информацию, полученную от источников в Евросоюзе.

«Вряд ли стоит ожидать серьёзного увеличения потоков вооружений или новых нарушений табу на их типы... поскольку США осторожны, а собственные запасы ключевого вооружения в Европе на исходе», — приводит издание слова одного из собеседников.

По данным агентства, в ЕС опасаются дальнейшей эскалации конфликта.

«Нет признаков того, что европейские правительства предпринимают какие-либо шаги, чтобы предоставить Киеву новую партию тяжёлых вооружений», — утверждает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к процессу поставок.

Особо острые дебаты ведутся между европейскими странами по вопросу передачи Украине немецких танков Leopard. Помимо самой Германии, они стоят на вооружении Испании, Нидерландов, Норвегии, Греции, Турции и Финляндии, которые не могут передать их Киеву без санкции со стороны Берлина.

Военная помощь Украине отходит на второй план и в Италии ввиду дефицита бюджета и внутриполитической борьбы. По словам знакомых с ситуацией источников агентства, поток оружия, поставляемого страной Киеву, уже снизился.

Отсутствие былого энтузиазма в поставках вооружений Киеву у Франции и Германии отметила и газета Politico. Её обозреватель Джон Дени указал, что действия лидеров двух стран «не соответствуют их собственной риторике». Так, Берлин уже несколько месяцев тянет с отправкой военной техники, которую предоставляют Украине другие союзники. А Париж «сознательно сокращает свою помощь Украине в надежде сыграть роль посредника после окончания боевых действий», пишет журналист.

Стоит отметить, что ФРГ из-за своей политики в области поставок уже не раз подвергалась критике со стороны Киева.

«Сигналы из Германии разочаровывают в то время, когда Украине нужны Leopard и Marder... Ни одного рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, лишь абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, а Киев — нет?» — возмущался Кулеба в Twitter.

Его критические замечания не остались без ответа со стороны немецкого руководства. Как отметила газета The New York Times 25 сентября, претензии украинского министра вызвали неудовольствие у канцлера Германии Олафа Шольца.

«Быть лидером не значит делать то, что тебя просят люди. Быть лидером значит принимать правильные решения и проявлять невероятную стойкость. Именно это я и делаю», — сказал он в интервью изданию.

При этом Шольц подчеркнул, что Берлин и так многое делает для Украины, в частности, передаёт ей всевозможное оружие.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

AP

© Michael Sohn

Поддержка с издержками

По мнению доцента Академии труда и социальных отношений, кандидата политических наук Павла Фельдмана, американские сенаторы, предлагая новый законопроект в оборонной сфере, прежде всего пекутся не об интересах союзников, а о военно-промышленном комплексе страны.

«Американские сенаторы открыто лоббируют интересы оборонных гигантов, на деньги которых существуют и республиканцы, и демократы. Украина воспринимается ими как полигон, где можно испытать новинки своего военпрома, не рискуя жизнями солдат НАТО. Производители оружия заинтересованы в эскалации и затягивании конфликта, поскольку это сулит им большие государственные заказы. Оскудение бюджета США мало волнует торговцев смертью и тех, кто за ними стоит», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Между тем профессор дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров считает, что возможности западных ВПК не безграничны — это показал затянувшийся конфликт на Украине.

«Всемогущие» США сегодня вынуждены признать, что испытывают большие проблемы с запасами военной техники и других вооружений, которые порядком истощились от бесконечных поставок. Точно такая же картина и в Европе, чьи арсеналы по сравнению с Соединёнными Штатами гораздо меньше. Западный ВПК не готов сегодня бесперебойно обеспечивать запросы Киева, о чём напрямую говорят сами представители, например, американских оборонных предприятий», — отметил эксперт.

Он также выразил мнение, что тенденция к сокращению поставок среди западных стран со временем будет нарастать, поскольку приверженность Европы в оказании помощи Украине опустошает её собственные арсеналы, что ослабляет обороноспособность стран ЕС.

В свою очередь, эксперт РИСИ Сергей Ермаков подчеркнул, что европейские элиты продолжат поддерживать Украину оружием только в том случае, если будут считать, что этот конфликт может перейти на территории их стран. В частности, на этом играют США, которые стараются укрепить ЕС в мысли, что поражение Украины поставит под удар всю Европу, в связи с чем на помощь Киеву нужно бросать все средства, добавил аналитик.

«Однако в ЕС должны понимать: несмотря на все их заявления о неучастии в конфликте, они всё равно втягиваются в него. Поставляют ли оружие, обучают ли украинских военных, помогают ли финансово. Дальнейшее участие в судьбе Украины чревато для Европы всё большими издержками. Но здравый смысл здесь пока не побеждает. Решение нынешних проблем ЕС лежит в пересмотре его политики покорного следования курсу США. В противном случае Европа обречена и дальше участвовать в конфликтах, развязываемых Вашингтоном, терпя убытки», — резюмировал Ермаков.