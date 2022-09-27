Bloomberg: на Западе назвали маловероятным наращивание поставок оружия на Украину

Маловероятно, что страны Запада резко увеличат поставки вооружений на Украину или разнообразят их виды, заявили источники Bloomberg.

«Вряд ли произойдёт резкое увеличение поставок оружия или будут нарушены новые табу в отношении их вида, поскольку США проявляют осторожность, а запасы ключевых вооружений Европы на исходе», — приводит агентство слова высокопоставленного чиновника из ЕС.

Ещё четыре источника Bloomberg отметили отсутствие признаков того, что Европа готовится к поставкам тяжёлого вооружения на Украину. По словам собеседников агентства, из-за выборов и нехватки денег в Италии помощь Киеву больше не находится в списке приоритетов властей.

Ранее сообщалось, что правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия» набрала 44,53% на выборах в верхнюю палату парламента по итогам обработки более 90% бюллетеней.

Канцлер Германии Олаф Шольц раздражённо прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об отказе Берлина поставлять Киеву танки.