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Bloomberg: на Западе назвали маловероятным наращивание поставок оружия на Украину

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Маловероятно, что страны Запада резко увеличат поставки вооружений на Украину или разнообразят их виды, заявили источники Bloomberg.
Bloomberg: на Западе назвали маловероятным наращивание поставок оружия на Украину
  • AFP

«Вряд ли произойдёт резкое увеличение поставок оружия или будут нарушены новые табу в отношении их вида, поскольку США проявляют осторожность, а запасы ключевых вооружений Европы на исходе», — приводит агентство слова высокопоставленного чиновника из ЕС.

Ещё четыре источника Bloomberg отметили отсутствие признаков того, что Европа готовится к поставкам тяжёлого вооружения на Украину. По словам собеседников агентства, из-за выборов и нехватки денег в Италии помощь Киеву больше не находится в списке приоритетов властей.

Ранее сообщалось, что правоцентристская коалиция в составе партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперёд, Италия» набрала 44,53% на выборах в верхнюю палату парламента по итогам обработки более 90% бюллетеней.

Канцлер Германии Олаф Шольц раздражённо прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об отказе Берлина поставлять Киеву танки.

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