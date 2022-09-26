Правоцентристская коалиция побеждает на выборах в Италии
Об этом, как пишет ТАСС, свидетельствуют данные МВД.
На выборах в Палату депутатов правоцентристы набирают 44,34%.
Ведущая сила в победившей коалиции — партия «Братья Италии», она занимает 26,39% в сенате и 26,44% в палате депутатов.
Её лидер Джорджа Мелони, вероятно, будет предложена кандидатом на пост главы правительства.
Как стало известно ранее, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо проиграл на выборах в нижнюю палату национального парламента в Неаполе.