Комиссар ЕС: Украина не может стать членом НАТО в условиях боевых действий
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Он напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский попросил принять Украину в альянс.
«Вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны», — сказал он.
Также еврокомиссар заявил, что трудно сказать, когда боевые действия на Украине закончатся.
Ранее болгарский лидер Румен Радев не поддержал инициативу некоторых стран об ускоренном принятии Украины в НАТО.
30 сентября Зеленский заявил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке.