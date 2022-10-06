Комиссар ЕС: Украина не может стать членом НАТО в условиях боевых действий

Еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон в эфире канала BFMTV заявил, что Украина не может вступить в Североатлантический альянс в условиях боевых действий на её территории.

Он напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский попросил принять Украину в альянс.

«Вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны», — сказал он.

Также еврокомиссар заявил, что трудно сказать, когда боевые действия на Украине закончатся.

Ранее болгарский лидер Румен Радев не поддержал инициативу некоторых стран об ускоренном принятии Украины в НАТО.

30 сентября Зеленский заявил о подаче Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке.