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Президент Болгарии Радев выступил против присоединения Украины к НАТО в ускоренном порядке

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Президент Болгарии Румен Радев не поддержал инициативу некоторых стран Восточной и Центральной Европы, которые выступили за ускоренное принятие Украины в Североатлантический альянс.
Президент Болгарии Радев выступил против присоединения Украины к НАТО в ускоренном порядке
  • РИА Новости

По словам болгарского президента, вопрос присоединения Украины к НАТО требует обсуждения между всеми странами-участницами альянса.

Кроме того, подчеркнул он, в данный момент присоединение Украины к блоку может вовлечь его в прямое столкновение с Россией.

«Решение о присоединении Украины к НАТО должно быть принято только после того, как будут выработаны ясные параметры мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной, которые будут приняты этими государствами», — цитирует Радева ТАСС.

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен сосредоточиться на оказании помощи Киеву в самозащите, а решение о членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно.

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