Президент Болгарии Радев выступил против присоединения Украины к НАТО в ускоренном порядке
- РИА Новости
По словам болгарского президента, вопрос присоединения Украины к НАТО требует обсуждения между всеми странами-участницами альянса.
Кроме того, подчеркнул он, в данный момент присоединение Украины к блоку может вовлечь его в прямое столкновение с Россией.
«Решение о присоединении Украины к НАТО должно быть принято только после того, как будут выработаны ясные параметры мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной, которые будут приняты этими государствами», — цитирует Радева ТАСС.
30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен сосредоточиться на оказании помощи Киеву в самозащите, а решение о членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно.