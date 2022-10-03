Президент Болгарии Радев выступил против присоединения Украины к НАТО в ускоренном порядке

Президент Болгарии Румен Радев не поддержал инициативу некоторых стран Восточной и Центральной Европы, которые выступили за ускоренное принятие Украины в Североатлантический альянс.

По словам болгарского президента, вопрос присоединения Украины к НАТО требует обсуждения между всеми странами-участницами альянса.

Кроме того, подчеркнул он, в данный момент присоединение Украины к блоку может вовлечь его в прямое столкновение с Россией.

«Решение о присоединении Украины к НАТО должно быть принято только после того, как будут выработаны ясные параметры мирного разрешения конфликта между Россией и Украиной, которые будут приняты этими государствами», — цитирует Радева ТАСС.

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен сосредоточиться на оказании помощи Киеву в самозащите, а решение о членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно.