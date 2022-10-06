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Захарова: заявка Киева на ускоренное вступление в НАТО поставила США в неловкое положение

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Заявка Украины на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке поставила США в неловкое положение, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Подача Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО поставила Вашингтон и его союзников в достаточно сложное положение: отказать стране, которую западники так старательно пестовали как последний заслон перед российской угрозой вроде неловко», — заявила Захарова.

Она отметила, что руководства большинства стран НАТО, включая США и Германию, не спешат высказываться в поддержку этой идеи.

«Видимо, осознают всю серьёзность и переход всех допустимых границ, которые повлекут за собой самые серьёзные последствия», — заключила Захарова.

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен сосредоточиться на оказании помощи Киеву в самозащите, а решение о членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно.

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