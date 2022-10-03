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Постпред ФРГ при НАТО Кениг объяснил, почему альянс не отзывается на просьбы Зеленского

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В НАТО не отзываются на просьбы украинского президента Владимира Зеленского о помощи, так как альянс не желает принимать участие в боевых действиях, заявил постоянный представитель Германии при военном блоке Рюдигер Кениг.

«Украина — не член НАТО. Поэтому не возникает никаких обязательств по коллективной самообороне... Мы также ни в коем случае не хотим, чтобы НАТО принимало активное участие в боевых действиях», — сказал он в интервью Der Spiegel.

Дипломат подчеркнул, что вступление в конфликт НАТО спровоцировало бы большую войну, участниками которой стали бы 30 государств, которые не желают этого.

Он также добавил, что помощь Киеву от союзников из числа западных стран — членов НАТО следует рассматривать как действия отдельных стран, а не альянса в целом.

7 сентября Зеленский обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем усиление обороноспособности страны и поблагодарил европейского политика за предоставление макрофинансовой помощи.

Позднее Шольц заявил украинскому президенту о продолжении поддержки Киева со стороны ФРГ.

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