Лидеры девяти стран Европы поддержали возможное вступление Украины в НАТО

Лидеры девяти европейских стран высказались в поддержку возможного присоединения Украины к НАТО, сообщает пресс-служба главы Румынии Клауса Йоханниса.

«Мы, президенты государств Центральной и Восточной Европы... твёрдо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года относительно будущего присоединения Украины», — говорится в заявлении.

Декларация подписана президентами Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.

Также авторы документа призвали Россию покинуть украинскую территорию.

30 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Сразу после этого американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс намерен сосредоточиться на оказании помощи Киеву в самозащите, а решение о членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно.