Лидеры девяти стран Европы поддержали возможное вступление Украины в НАТО
- Legion-Media
«Мы, президенты государств Центральной и Восточной Европы... твёрдо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года относительно будущего присоединения Украины», — говорится в заявлении.
Декларация подписана президентами Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.
Также авторы документа призвали Россию покинуть украинскую территорию.
30 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.
Сразу после этого американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что в вопросе принятия новых стран в альянс нужно придерживаться установленной процедуры.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс намерен сосредоточиться на оказании помощи Киеву в самозащите, а решение о членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно.