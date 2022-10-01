Politico: заявка Украины на вступление в НАТО стала для США неожиданностью
«Объявление Украины о желании ускоренного вступления в НАТО оказалось сюрпризом для администрации Байдена», — говорится в материале.
Согласно данным собеседников издания, в Вашингтоне по-прежнему противоречиво относятся ко вступлению Украины в НАТО.
Это в том числе связано с необходимостью участия американских военных в защите подвергшегося нападению члена альянса.
30 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.