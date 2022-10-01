Politico: заявка Украины на вступление в НАТО стала для США неожиданностью

Заявка Украины на ускоренное вступление в НАТО стала неожиданностью для правительства США, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

«Объявление Украины о желании ускоренного вступления в НАТО оказалось сюрпризом для администрации Байдена», — говорится в материале.

Согласно данным собеседников издания, в Вашингтоне по-прежнему противоречиво относятся ко вступлению Украины в НАТО.

Это в том числе связано с необходимостью участия американских военных в защите подвергшегося нападению члена альянса.

30 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.