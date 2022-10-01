военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Politico: заявка Украины на вступление в НАТО стала для США неожиданностью

Короткая ссылка
Заявка Украины на ускоренное вступление в НАТО стала неожиданностью для правительства США, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

«Объявление Украины о желании ускоренного вступления в НАТО оказалось сюрпризом для администрации Байдена», — говорится в материале.

Согласно данным собеседников издания, в Вашингтоне по-прежнему противоречиво относятся ко вступлению Украины в НАТО.

Это в том числе связано с необходимостью участия американских военных в защите подвергшегося нападению члена альянса.

30 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить