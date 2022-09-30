Медведев считает, что подавшего заявку в НАТО Зеленского «явно накрыло»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский «умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны». Он также ответил на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга и лидера США Джо Байдена.

«У нас Праздник. У них: тяжёлые наркотики. Деменция. Цинизм», — написал Медведев в Telegram.

Он прокомментировал заявку Зеленского на ускоренное вступление Украины в НАТО фразой «явно накрыло парня».

«Байден заявил о непризнании факта присоединения новых территорий к России. Даже странно, что вспомнил про нас. Однако обидно. Могли бы найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации», — добавил зампред Совбеза России.

Медведев также усомнился в словах Столтенберга о том, что «если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство».

«Какой циничный мальчик — ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев», — отметил он.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.