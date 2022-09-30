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Медведев считает, что подавшего заявку в НАТО Зеленского «явно накрыло»

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский «умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны». Он также ответил на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга и лидера США Джо Байдена.
Медведев считает, что подавшего заявку в НАТО Зеленского «явно накрыло»
  • РИА Новости

«У нас Праздник. У них: тяжёлые наркотики. Деменция. Цинизм», — написал Медведев в Telegram.

Он прокомментировал заявку Зеленского на ускоренное вступление Украины в НАТО фразой «явно накрыло парня».

«Байден заявил о непризнании факта присоединения новых территорий к России. Даже странно, что вспомнил про нас. Однако обидно. Могли бы найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации», — добавил зампред Совбеза России.

Медведев также усомнился в словах Столтенберга о том, что «если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство».

«Какой циничный мальчик — ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев», — отметил он.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

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