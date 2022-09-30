Медведев считает, что подавшего заявку в НАТО Зеленского «явно накрыло»
- РИА Новости
«У нас Праздник. У них: тяжёлые наркотики. Деменция. Цинизм», — написал Медведев в Telegram.
Он прокомментировал заявку Зеленского на ускоренное вступление Украины в НАТО фразой «явно накрыло парня».
«Байден заявил о непризнании факта присоединения новых территорий к России. Даже странно, что вспомнил про нас. Однако обидно. Могли бы найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах Российской Федерации», — добавил зампред Совбеза России.
Медведев также усомнился в словах Столтенберга о том, что «если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство».
«Какой циничный мальчик — ведь если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев», — отметил он.
30 сентября Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.