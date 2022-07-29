Балансировка сил: удастся ли в США создать партию-конкурента демократам и республиканцам

В США создаётся политическая партия под названием Forward («Вперёд»). Её лидерами будут экс-кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси от республиканцев Кристин Уитмен. Они рассчитывают, что новое объединение станет жизнеспособной альтернативой доминирующим политическим силам — демократам и республиканцам. Заявленная цель Forward — ответить на чаяния американцев, встревоженных растущей неэффективностью работы двухпартийной системы. Аналитики напоминают, что в Соединённых Штатах уже функционируют порядка 40 малых («третьих») партий, но они не оказывают существенного влияния на политику. По мнению экспертов, в стране существует, скорее, запрос на новую политическую позицию, чем на очередную политическую силу.

Группа политиков из Демократической и Республиканской партий США создадут новое объединение, которое, по их замыслу, должной стать «третьей» партией страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Политсилу, которая уже получила название Forward («Вперёд»), на данном этапе возглавят бизнесмен и экс-кандидат в президенты США от Демпартии Эндрю Янг и бывший республиканский губернатор штата Нью-Джерси Кристин Уитман.

У партии пока нет конкретной политической программы, однако основатели надеются, что она станет жизнеспособной центристской альтернативой республиканцам и демократам.

«Каков наш путь решения больших проблем, стоящих перед Америкой? Ни влево. Ни вправо. Вперёд», — приводит Reuters девиз Forward.

Платформа новой партии опирается на два тезиса: «вернуть к жизни справедливую, процветающую экономику» и «предоставить американцам больше альтернатив на выборах, больше уверенности в эффективной работе органов власти и больше возможностей определять наше будущее».

Бюджет новой политсилы на старте составит $5 млн, о чём сообщил один из её сооснователей Эндрю Янг.

Эндрю Янг

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Первые мероприятия Forward планирует провести осенью, чтобы представить свою политическую программу. Официальный «запуск» партии должен состояться 24 сентября в Хьюстоне, штат Техас.

Основатели планируют пройти регистрацию и принять участие в выборах в 2024 году во всех 50 штатах наравне с демократами и республиканцами.

Reuters отмечает, что политологи скептически относятся к шансам Forward на успех, так как у двух основных партий США — демократов и республиканцев — есть преимущество в виде инфраструктуры и отделений в каждом из 50 штатов, которые существуют там многие десятилетия.

Вопреки традициям

Стоит отметить, что сложившаяся в Соединённых Штатах двухпартийная система не определяется какими-либо положениями конституции, другими законами или судебными решениями. С самого начала становления американского государства в ней существовали другие политические силы, кроме демократов и республиканцев.

Более того, некоторые отцы-основатели Соединённых Штатов — например, второй президент страны Джон Адамс — резко критиковали возможность установления в созданной ими республике двухпартийной системы.

«Ничего не страшусь я так, как разделения Республики на две большие партии, которые — каждая под руководством своего лидера — сосредотачивали бы свои усилия на противодействии друг другу. Этого, по моему скромному разумению, следует бояться как величайшего политического зла, в соответствии с нашей Конституцией», — писал Джон Адамс в 1780 году.

Одной из самых известных исторических «третьих» партий была так называемая Партия вигов, от которой были избраны два президента США — Уильям Генри Гаррисон и Закария Тейлор. В Партии вигов свою политическую карьеру начинал и Авраам Линкольн, впоследствии ставший республиканцем. Кроме вигов, доминирующими политическими силами в разное время были Федералистская, Национальная республиканская и Демократическо‑республиканская партии.

Предвыборный плакат Партии вигов, призывающий голосовать за Закарию Тейлора на выборах президента США

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Однако с середины XIX века в США начала оформляться и укрепляться двухпартийная система в её нынешнем виде. Это произошло из-за особенностей американской избирательной системы, в которой голосование осуществляется не прямым плебисцитом, а через коллегию выборщиков.

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Такой порядок предполагает, что в том или ином избирательном округе или штате только одна партия или кандидат могут одержать однозначную победу, а набор даже 25% голосов не гарантирует мест в парламенте.

Существующий расклад приводит к тому, что избиратели голосуют только за тех кандидатов, которые, по их мнению, могут одержать однозначную победу, и игнорируют представителей других политических сил.

«На страже двухпартийной системы в США стоит институт коллегии выборщиков. Без его трансформации не изменится и система, в которой кто-либо, кроме представителей двух основных партий, не имеет реальных шансов на победу на парламентских или президентских выборах. Если будет упразднена коллегия выборщиков, то «третья» партия получит определённые шансы, потому что тогда будут иметь значение голоса рядовых избирателей, которые будут неравномерно распределены по стране», — пояснил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Из-за такой системы новые политические силы или менее крупные партии в США не имеют возможности на равных конкурировать с демократами и республиканцами, говорит политолог.

«Для того чтобы сегодня новая партия могла составить конкуренцию, она должна быть зарегистрирована во всех 50 штатах. При этом, чтобы получить место в конгрессе, она должна обязательно одержать верх в этом штате по принципу «победитель получает всё». В истории США последний прецедент такого рода был только в 1968 году, когда бывший губернатор Алабамы Джордж Уоллес и Американская независимая партия благодаря своей крайне правой платформе победили в пяти южных штатах», — пояснил Владимир Васильев.

Выборы в США

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При этом законы США не воспрещают вести политическую деятельность, создавать другие партии и выставлять от них кандидатуры на парламентские или президентские выборы.

На данный момент на федеральном уровне в Соединённых Штатах, помимо демократов и республиканцев, действуют порядка 40 различных партий. Но они малоизвестны среди граждан и не играют значительной роли в политической жизни страны. Наиболее заметные из них — Либертарианская, Конституционная и Зелёная партии.

Запрос на позицию

Несмотря на то что в США существуют другие партии и объединения, кроме Демократической и Республиканской, в последние годы в обществе растёт запрос на создание новой политической силы, которая могла бы составить конкуренцию «слонам» и «ослам», отмечают аналитики.

Так, в 2021 году социологическое агентство Gallup провело опрос, согласно которому 62% американцев считают, что демократы и республиканцы «представляют американский народ настолько плохо, что необходима третья партия».

Для сравнения: в 2018 году аналогичный опрос Gallup показал, что за создание новой политической силы выступают 57% граждан США.

Съезд Демпартии США

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Однако политолог Александр Асафов в комментарии RT усомнился, что появление очередной «третьей» партии значимым образом повлияет на политическую систему США.

«Американскую систему принято считать двухпартийной, хотя это на самом деле не так. Существуют десятки партий, которые так или иначе присутствуют на политической сцене, но на третьих, пятых, десятых ролях. Очевидно, что появление очередного политического игрока никак баланс сил не меняет», — говорит эксперт.

Кроме того, «третьи» партии часто не любят за то, что они играют роль электоральных «спойлеров», забирая голоса у основных кандидатов, пояснил Асафов.

«Так, в 2000 году лидер зелёных Ральф Нейдер помог одержать победу республиканцу Джорджу Бушу — младшему, забрав 3 млн голосов у демократа Альберта Гора. Это стало ключевым моментом тех президентских выборов», — напомнил эксперт.

При этом, как отмечают аналитики, в последние годы запросы ядерного электората двух главных политсил США отошли на второй план, уступив место внешнеполитическому дискурсу, что не устраивает американцев. Поэтому, говорит Асафов, в США сейчас существует не столько запрос на новую партию, сколько на новую политическую позицию.