Reuters: бывшие демократы и республиканцы объявили о создании «третьей» партии в США

Бывшие члены Республиканской и Демократической партий США заявили, что намерены создать третью партию в стране.

Об этом информирует Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство, новая партия будет сформирована путём слияния трёх политических сил, среди которых движение Renew America Movement, партия Forward Party, а также организация Serve America Movement.

«Десятки бывших чиновников от Республиканской и Демократической партий объявили в среду о создании новой национальной политической третьей партии, чтобы обратиться к миллионам избирателей, которые, по их словам, встревожены тем, что они считают дисфункциональной двухпартийной системой Америки», — говорится в материале.

Отмечается, что сопредседателями новой партии намерены назначить бывшего кандидата в президенты Эндрю Янга и бывшего губернатора штата Нью-Джерси Кристи Уитман.

Кроме того, по информации агентства, уже этой осенью лидеры новой партии планируют провести несколько мероприятий в различных американских городах.

Ранее Newsweek сообщал, что демократы в США могут понести большие потери в конгрессе по результатам промежуточных выборов, что создаст риск импичмента для главы государства Джо Байдена.