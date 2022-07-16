Newsweek: Байдену грозит импичмент в случае победы республиканцев на промежуточных выборах

Демократы в США могут понести большие потери в конгрессе по результатам промежуточных выборов, что создаст риск импичмента для главы государства Джо Байдена, сообщает Newsweek со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Если партия президента Джо Байдена потеряет контроль над обеими палатами, ему может грозить импичмент после того, как несколько республиканцев заявили, что большинство Республиканской партии будет стремиться к этому», — пишет издание.

По мнению почётного профессора правительства и политики США в Центре изучения демократии Вестминстерского университета в Великобритании Джона Оуэнса, если республиканцы займут одну или обе палаты, «весьма вероятно, что они попытаются объявить Байдену импичмент».

Профессор факультета политики Лондонского университета в Биркбеке Роберт Сингх считает, что если республиканцы вернут себе место в палате представителей, но не в сенате, то вероятно, что попытка импичмента в конечном итоге будет выглядеть как «набор политических очков».

В августе прошлого года конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила объявить президенту США Джо Байдену импичмент за то, что он якобы оставил под властью движения «Талибан»* в Афганистане 10 тыс. американцев.

Политический обозреватель Fox News Томи Ларен выразила мнение, что в Демократической партии США планируют сделать из американского президента Джо Байдена «козла отпущения» после ноябрьских промежуточных выборов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.