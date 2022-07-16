Newsweek: Байдену грозит импичмент в случае победы республиканцев на промежуточных выборах
- AP
«Если партия президента Джо Байдена потеряет контроль над обеими палатами, ему может грозить импичмент после того, как несколько республиканцев заявили, что большинство Республиканской партии будет стремиться к этому», — пишет издание.
По мнению почётного профессора правительства и политики США в Центре изучения демократии Вестминстерского университета в Великобритании Джона Оуэнса, если республиканцы займут одну или обе палаты, «весьма вероятно, что они попытаются объявить Байдену импичмент».
Профессор факультета политики Лондонского университета в Биркбеке Роберт Сингх считает, что если республиканцы вернут себе место в палате представителей, но не в сенате, то вероятно, что попытка импичмента в конечном итоге будет выглядеть как «набор политических очков».
В августе прошлого года конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила объявить президенту США Джо Байдену импичмент за то, что он якобы оставил под властью движения «Талибан»* в Афганистане 10 тыс. американцев.
Политический обозреватель Fox News Томи Ларен выразила мнение, что в Демократической партии США планируют сделать из американского президента Джо Байдена «козла отпущения» после ноябрьских промежуточных выборов.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.