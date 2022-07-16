Newsweek: Байдену грозит импичмент в случае победы республиканцев на промежуточных выборах

Короткая ссылка
Демократы в США могут понести большие потери в конгрессе по результатам промежуточных выборов, что создаст риск импичмента для главы государства Джо Байдена, сообщает Newsweek со ссылкой на опрошенных экспертов.
Newsweek: Байдену грозит импичмент в случае победы республиканцев на промежуточных выборах
  • AP

«Если партия президента Джо Байдена потеряет контроль над обеими палатами, ему может грозить импичмент после того, как несколько республиканцев заявили, что большинство Республиканской партии будет стремиться к этому», — пишет издание.

По мнению почётного профессора правительства и политики США в Центре изучения демократии Вестминстерского университета в Великобритании Джона Оуэнса, если республиканцы займут одну или обе палаты, «весьма вероятно, что они попытаются объявить Байдену импичмент».

Профессор факультета политики Лондонского университета в Биркбеке Роберт Сингх считает, что если республиканцы вернут себе место в палате представителей, но не в сенате, то вероятно, что попытка импичмента в конечном итоге будет выглядеть как «набор политических очков».

В августе прошлого года конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила объявить президенту США Джо Байдену импичмент за то, что он якобы оставил под властью движения «Талибан»* в Афганистане 10 тыс. американцев.

Политический обозреватель Fox News Томи Ларен выразила мнение, что в Демократической партии США планируют сделать из американского президента Джо Байдена «козла отпущения» после ноябрьских промежуточных выборов.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить