Переоценка демократии: 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий

Ровно год назад сторонники 45-го президента США Дональда Трампа после митинга в Вашингтоне устроили беспорядки и взяли штурмом здание Капитолия. Протестующие были несогласны с итогами президентских выборов 2020 года, победителем которых был объявлен демократ Джо Байден. В годовщину этих событий эксперты и аналитики назвали их уникальным в новейшей политической истории Америки прецедентом, который показал необходимость переоценки состояния демократических институтов и внутренней стабильности США.

6 января 2021 года в Вашингтоне сторонники экс-президента Дональда Трампа после митинга в его поддержку вступили в столкновение с полицией и ворвались в здание Капитолия, где заседал конгресс США. Протестующие пытались воспрепятствовать процессу утверждения Джо Байдена победителем прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства.

Согласно официальным данным, в результате беспорядков погибли не менее пяти человек.

После этих событий в столицу США были направлены соединения Национальной гвардии. Вооружённые подразделения обеспечивали порядок в городе во время инаугурации нового президента, которая прошла без зрителей и торжественного парада.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк, комментируя в беседе с RT годовщину этих событий, назвал их «исключительными для современной политической истории США».

Сторонники Трампа вступили в столкновение с полицией

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© Brent Stirton

«Штурм Капитолия не просто повлиял на политическую жизнь страны, он создал уникальный для США прецедент. Под влиянием тех событий значительная часть американского населения до сих пор считает, что существующая в стране политическая система и конфигурация ветвей власти не работают. В современной политической истории США таких прецедентов ещё не было», — пояснил аналитик.

«Украденная» победа

Напомним, 6 января 2021 года в Капитолии должно было состояться заседание конгресса США под председательством вице-президента Майка Пенса, на котором планировалось сертифицировать голоса коллегии выборщиков и окончательно утвердить победу Джо Байдена.

Вплоть до итогового заседания в конгрессе Трамп неоднократно заявлял, что голосование на выборах проводилось с нарушениями, а его результаты в ключевых штатах, где победа была присуждена Байдену, несмотря на первоначальное лидерство республиканца, не что иное, как результат вбросов и подтасовок.

Накануне процесса сертификации голосов выборщиков Трамп выступил с заявлением, что Пенс обладает полномочиями для пересмотра результатов прошедших выборов и поэтому должен отклонить голоса членов коллегии выборщиков от спорных штатов.

На следующий день сторонники республиканца, недовольные его поражением на выборах, организовали в центре Вашингтона митинг. Трамп выступил перед собравшимися с речью, в которой в очередной раз назвал результаты голосования сфальсифицированными.

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После его выступления сторонники 45-го президента США окружили здание Капитолия, требуя остановить процедуру сертификации. Через некоторое время они вступили в столкновение с охранявшими здание полицейскими, которые в ответ применили слезоточивый газ. Однако протестующие смогли прорваться через охрану и проникнуть в здание: они заняли зал сената и несколько кабинетов, в том числе рабочее место спикера палаты Нэнси Пелоси. В результате заседание конгресса было прервано, вице-президента Пенса и законодателей эвакуировали по подземным тоннелям под зданием Капитолия.

Дональд Трамп, тогда ещё официально занимавший пост главы государства, записал видеообращение, в котором призвал своих сторонников разойтись. Через несколько часов протестующих вытеснили из Капитолия.

Вскоре после этих событий аккаунты 45-го президента США были заблокированы в Facebook и Instagram с формулировкой из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Спустя год после штурма Капитолия, Трамп заявил о намерении провести 6 января 2022 года пресс-конференцию, посвящённую годовщине беспорядков. Однако 4 января стало известно, что бывший президент США отказался от этих планов и сообщил, что сделает ряд заявлений, посвящённых этим событиям, на митинге в штате Аризона 15 января.

Реакция истеблишмента

Капитолийский инцидент был крайне болезненно воспринят Демпартией и американскими СМИ. Джо Байден назвал 6 января одним из самых «тёмных дней» в истории США. В свою очередь, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в одном из заявлений сравнила случившееся с нападением террористов и призвала конгресс создать комиссию по расследованию событий 6 января по аналогии с расследованием терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Демпартия США, получившая по итогам выборов большинство голосов в палате представителей и незначительное преимущество в сенате, попыталась инициировать создание такой парламентской комиссии. Однако в мае 2021 года республиканцы заблокировали это предложение в сенате.

Сторонники Трампа в здании Капитолия

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© Win McNamee

Несмотря на то, что ведущие политики-демократы характеризовали инцидент как акт внутреннего терроризма, а погромщиков приравняли к экстремистам, на сегодняшний день Минюст США ни одному из задержанных участников тех событий обвинений в терроризме не предъявил.

1 января 2022 года представители Минюста сообщили, что за год с момента захвата Капитолия за причастность к беспорядкам были арестованы 725 человек. Из них 165 признали себя виновными по различным обвинениям. ФБР продолжает вести поиск около 350 причастных к этим событиям граждан, уточнили в ведомстве.

По мнению Никиты Данюка, демократический истеблишмент воспользовался случаем, чтобы приравнять всех несогласных со своей идеологией к радикальным экстремистам.

«Истеблишмент и Демпартия использовали эти события, чтобы зачистить политическое пространство от своих конкурентов, пытаясь навязать обществу ярлык: «Если ты трампист, то ты внутренний террорист, ты поддерживаешь авторитарный режим Трампа и вообще выступаешь против демократических прав и свобод», хотя это естественно не так», — пояснил эксперт.

При этом сама ситуация, при которой такие события стали возможны, «говорит об эрозии политической системы США», подчеркнул политолог.

«США на протяжении десятилетий или даже нескольких сотен лет гордились своим демократическим устройством, разделением властей, тем, что у них существует якобы реальная политическая конкуренция и свобода слова. Сейчас в Америке этого уже нет, а после штурма Капитолия стало окончательно понятно, что США находятся в глубоком внутриполитическом кризисе», — считает Данюк.

Больше не пример

События 6 января 2021 года наглядно продемонстрировали, что американская политическая система и американская демократия полностью деградировали, отметил в разговоре с RT ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Раньше подобное можно было наблюдать только в сюрреалистических фантастических фильмах. Но тем не менее это произошло в реальности. Это показатель системного кризиса, в котором сейчас находится Америка. И показатель не только поляризации общества, но и того, что новая власть воспринималась значительной частью избирателей как нелегитимная», — пояснил эксперт.

При этом сторонники Трампа своим выступлением дали истеблишменту карт-бланш на борьбу с несогласными с либеральной идеологией Демпартии США, добавил Блохин.

«Тех, кто не согласен с властями и демократами в целом, проще всего назвать террористами, мешающими реализовывать им свои либеральные постмодернистские планы. Понятно, что Байден и дальше будет действовать в том же ключе, будет устранять своих оппонентов, называть их террористами, трампистами, кремлёвскими агентами и так далее. Это способ неконкурентной борьбы. Легче всего избавиться от политических оппонентов и несогласных — это наклеить на них ярлыки», — считает политолог.

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, беспорядки в Вашингтоне стали одним из самых значимых событий новейшей политической истории Америки.

«Это событие очень серьёзное, и его значимость в первую очередь заключается в том, что за много лет со времени принятия Конституции и после прохождения самых сложных периодов в истории США передача власти от одной партии к другой не прошла мирно», — отметил собеседник RT.

Легитимность выборов и процедура передачи власти в США оказались сильно подорваны этим событием, подчеркнул политолог.

«Всё это вынуждает проводить переоценку состояния демократии в Америке. В этом смысле США откатились на много позиций назад и больше не могут позиционировать себя в качестве образца или примера демократического функционирования и политических институтов», — резюмировал Юрий Рогулёв.