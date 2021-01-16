Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram разблокировали

Короткая ссылка
Замороженные аккаунты действующего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram разблокированы.
Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram разблокировали
  • Reuters

Заключительные записи Трампа в Instagram и Facebook сделаны 6 января.

Американский телеканал WIFR сообщил, что пока непонятно, имеет ли сам Трамп доступ к своим аккаунтам.

7 января глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Трампа в Facebook и Instagram будут заморожены ещё минимум две недели.

9 января Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

Сервисы Twitch и Snapchat также заблокировали учётные записи Трампа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить