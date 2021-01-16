Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram разблокировали
- Reuters
Заключительные записи Трампа в Instagram и Facebook сделаны 6 января.
Американский телеканал WIFR сообщил, что пока непонятно, имеет ли сам Трамп доступ к своим аккаунтам.
7 января глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что аккаунты Трампа в Facebook и Instagram будут заморожены ещё минимум две недели.
9 января Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».
Сервисы Twitch и Snapchat также заблокировали учётные записи Трампа.