«Явно не хватает военной техники»: как в США хотят нарастить производство оружия

В Пентагоне поддержали планы Lockheed Martin, одного из предприятий американского ВПК, увеличить производство РСЗО HIMARS до 96 установок в год, а также управляемых ракетных снарядов GMLRS, ПТРК Javelin и «некоторых других» вооружений. В Минобороны США также отметили необходимость дальнейшего обсуждения вопросов о наращивании производства оружия, в том числе в рамках НАТО. На этом фоне администрация США подала прошение в конгресс о предоставлении дополнительных полномочий, которые позволят ускорить процесс поставок вооружений. По мнению экспертов, Вашингтон хочет в первую очередь восполнить свои запасы после масштабных оружейных поставок на Украину. При этом аналитики считают, что Киев, скорее всего, не успеет получить эти новые партии.

В Минобороны США поддержали планы предприятия американского оборонно-промышленного комплекса Lockheed Martin нарастить производство вооружений. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер во время брифинга.

«Я видел в прессе некоторые сообщения, касающиеся заявлений Lockheed Martin. Безусловно, с нашей стороны всегда приветствуется, если промышленность помогает обеспечивать не только наши национальные потребности в области безопасности, но и нужды наших партнёров и союзников по всему миру», — заявил Райдер.

Пресс-секретарь также отметил необходимость дальнейшего обсуждения вопросов о наращивании производства вооружений, в том числе в рамках НАТО.

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«Мы сотрудничаем с нашими союзниками и партнёрами в рамках таких мероприятий, как недавние встречи директоров по вооружению, чтобы изучать эти потребности (в вооружениях. — RT). Так что этот разговор будет продолжаться и дальше. Я считаю стратегическим преимуществом то, что мы, как страна, как часть международного сообщества и партнёрства, особенно в рамках НАТО, можем работать сообща, чтобы выявлять эти потребности и оперативно обеспечивать необходимыми средствами тех, кто и в них нуждается, и когда они в них нуждаются», — заявил Райдер.

Так он ответил на вопрос, достаточно ли производства 96 единиц HIMARS в год для покрытия военных нужд Киева или же «потребуются более высокие темпы производства».

Ранее гендиректор Lockheed Martin Джеймс Тайклет сообщил, что компания уже провела встречу с её «давним поставщиком», с которым запланировала увеличить объём производства РСЗО HIMARS до 96 единиц в год. Кроме того, корпорация намерена наращивать объёмы производства и управляемых ракетных снарядов GMLRS, ПТРК Javelin и «некоторых других» вооружений.

«Когда примерно полгода назад стало ясно, что назревает в Восточной Европе, я встретился с некоторыми высокопоставленными должностными лицами в Пентагоне и сказал им: «Мы начнём вкладываться в наращивание производства некоторых из этих систем, в том числе и в те, о которых вы просили». На сегодняшний день сделано многое», — сообщил Тайклет.

Корпорация Lockheed Martin

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По его словам, Lockheed Martin инвестирует в производство и поддержание производственного потенциала той продукции, «которая на сегодняшний день необходима для обороны» союзников США, в частности, помимо ПТРК Javelin и РСЗО HIMARS, речь идёт об истребителях F-35.

Проблемы с вооружением

На этом фоне администрация США подала прошение в конгресс о предоставлении дополнительных полномочий, позволяющих ускорить процесс поставок вооружений. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Там также отмечается, что Соединённые Штаты намерены создать фонд закупок критически важных боеприпасов и открыть счета передачи оборонного экспорта. Основанием для такого запроса называются «уроки», извлечённые из текущих усилий Вашингтона по передаче Киеву дополнительной помощи. Кроме того, в заявлении подчёркивается, что без запрашиваемых нововведений ВПК США, вероятно, продолжит сталкиваться с проблемой удовлетворения резко возросшего спроса. В то же время сроки поставок критически важных боеприпасов или систем вооружений союзникам и партнёрам для поддержки длительных операций будут затянуты, считают в Белом доме.

Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум о необходимости расширения и ускорения производства вооружений и военной техники в стране. По этой причине американский лидер приостановил действие ряда требований, в том числе необходимость в письменной форме разъяснять потребности нацобороны и уведомлять конгресс о нехватке определённых видов продукции для заключения оборонных контрактов.

Такой шаг делается для «расширения и ускорения производства» внутри страны критически важных вооружений и технических средств, необходимых для национальной обороны, говорится в меморандуме.

При этом американские эксперты и СМИ неоднократно сообщали о проблемах США с запасами оружия, в том числе из-за масштабных поставок Киеву. Напомним, с января 2021 года Вашингтон выделил украинскому режиму на военные нужды уже более $18,2 млрд, включая $17,6 млрд с начала спецоперации России на Украине.

Так, в конце сентября телеканал CNBC информировал, что у Соединённых Штатов заканчивается военная техника для передачи Киеву, в частности 155-мм гаубицы и противотанковые управляемые ракеты (ПТРК) Javelin. Отмечается, что для производства оружия, которое подходит к концу, требуется высококвалифицированная рабочая сила и опыт — «то, чего не хватает в производственном секторе США уже много лет». При этом темпы производства в Соединённых Штатах ПТРК Javelin телеканал называет низкими: около 800 единиц в год, притом что Вашингтон уже отправил Киеву около 8,5 тыс. экземпляров этих комплексов — «более чем десятилетний объём производства».

Как отметил военный эксперт, старший научный сотрудник Национального университета обороны США Дэйв де Рош, на увеличение производства оружейной продукции для Киева «уйдут месяцы». Он допустил, что Вашингтон больше не сможет «снабжать украинцев» военной техникой.

Пентагон

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На прошлой неделе в интервью Fox News старший советник Центра стратегических и международных исследований полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан заявил, что скоро США придётся резко сократить поставки оружия на Украину из-за истощения запасов. По данным эксперта, у Вашингтона заканчиваются установки HIMARS, ПТРК Javelin и гаубицы М777. Канчиан допустил, что Вашингтон будет вынужден или покупать оружие для Киева у третьих стран, или замедлять поставки.

«Сильно заблуждаются»

По мнению руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, главная цель текущих действий Вашингтона по подготовке к наращиванию производства оружия — сделать всё для того, чтобы восполнить запасы после масштабных оружейных поставок на Украину.

«Американцам явно не хватает военной техники, их запасы резко сокращаются из-за передачи киевскому режиму целого ряда вооружений. Пока даже о сохранении прежних масштабов поставок или тем более об их наращивании речи не идёт. Lockheed Martin не зря говорит об увеличении производства именно РСЗО HIMARS и ПТРК Javelin. Именно эти вооружения Вашингтон большими партиями отправлял на Украину», — отметил эксперт в разговоре с RT.

При этом Батюк полагает, что наращивание оборонного производства в США может занять «не один год».

«Многое будет зависеть от финансирования и от того, в какой мере Вашингтон позволит себе столь высокие траты на производство новых вооружений в достаточно непростой экономической обстановке», — заявил аналитик.

Впрочем, в комментарии RT директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин отмечает, что даже колоссальные суммы не позволят Вашингтону произвести необходимое оружие раньше чем через 18 месяцев.

«Если США думают, что всё зависит только от денег, что можно заплатить и сложное технологичное оружие типа HIMARS окажется у них в кармане, то они сильно заблуждаются. Производство небольшой партии таких образцов может занимать полтора-два года», — сказал Подберёзкин.

О том, что для наращивания мощностей американского ВПК потребуется несколько лет, заявил в беседе с RT и политолог-американист Малек Дудаков.

«Всё это требует немалого времени. Украинский кейс используется в данном случае для раскрутки репутации американского оружия. Поставляться оно будет в основном не на Украину (возможно, США просто не успеют его произвести), а в Польшу, Эстонию и другие страны Европы. Соответствующие договорённости уже есть. Я допускаю, что Украина к этому моменту уже ничего от США получать не будет», — считает эксперт.

Дудаков пояснил, что, помимо РСЗО HIMARS и ПТРК Javelin, Вашингтону необходимо восполнить также запасы ПЗРК Stinger и 155-мм гаубиц, а также снарядов для них.

«ВСУ активно используют HIMARS на Украине, и вся западная пресса помогла создать этой технике репутацию какого-то чудо-оружия, которое якобы помогает украинцам побеждать, хотя это обычные ракетные системы. Но интерес к ним проявляют другие страны, в частности Польша. Они готовы их закупать, а США готовы их производить и зарабатывать деньги», — заявил аналитик.

Президент США Джо Байден (по середине) на предприятии Lockheed Martin, где производятся противотанковые ракеты Javelin

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В свою очередь, Подберёзкин выразил мнение, что даже если Вашингтону удастся нарастить производство некоторых видов вооружения для Киева и передать их на Украину до окончания СВО, эти поставки будут обнаружены и уничтожены российскими военными.