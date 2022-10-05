«Затягивание кровопролития»: посол РФ в США связал поставки оружия Киеву с риском военного столкновения России и Запада

Поставки оружия Киеву со стороны США и их союзников затягивают конфликт на Украине и усиливают опасность прямого военного столкновения между Россией и странами Запада, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что решение США продолжать поставки оружия Украине закрепляет Вашингтон в качестве участника конфликта. Российская сторона на этом фоне призвала США отказаться от подобных провокаций во избежание серьёзных последствий.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался об усилении опасности прямого военного столкновения России и Запада на фоне продолжающихся поставок оружия Украине.

«Поставки США и их союзниками продукции военного назначения не только влекут за собой затягивание кровопролития и новые жертвы, но и усиливают опасность прямого военного столкновения России и стран Запада», — заявил дипломат.

По его словам, решение Вашингтона «продолжить накачку киевского режима тяжёлым вооружением» закрепляет Соединённые Штаты в качестве участника конфликта.

Россия, в свою очередь, воспринимает это как угрозу своим стратегическим интересам, отметил Антонов.

«Призываем Вашингтон прекратить провокационные действия, которые могут привести к самым серьёзным последствиям», — заключил дипломат.

Напомним, что 4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

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Между тем во вторник, 4 октября, заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что при помощи поставленных Вашингтоном видов вооружения Киев способен поразить большинство целей, в том числе на территории Крыма. Представитель Пентагона также подчеркнула, что в США Крым считают территорией Украины.

Позиции союзных сил

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что позиции союзных сил в районе города Артёмовска улучшились. По его словам, это стало возможным из-за концентрации сил противника в районе Красного Лимана.

«Есть определённые улучшения уже непосредственно в самом городе Артёмовске. Это в том числе из-за того, что противник вынужден был оттянуть все силы, резервы на Краснолиманское направление, и здесь, конечно же, наши подразделения этим пользуются», — сказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Вместе с тем Пушилин заявил, что Краснолиманское направление является самым «болезненным» для союзных сил.

«Нужно было сконцентрироваться на том, чтобы выстроить и стабилизировать линию в районе Кременной», — пояснил глава ДНР.

Вместе с тем он выразил уверенность, что с учётом появления в ДНР мобилизованных военнослужащих всю территорию республики впоследствии удастся освободить.

Между тем замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявил, что силы Минобороны России, Росгвардии и ВКС остановили продвижение украинских военных, а ВСУ несут значительные потери.

«Все те населённые пункты, которые на сегодня захвачены, — у меня складывается впечатление, что нацисты входят туда ради того, чтобы сделать несколько селфи. Цена этих селфи — сотни убитых украинцев, которые вместе с нацистами, вместе с наёмниками остаются на поле боя на подступах к Херсонской области», — приводит его слова РИА Новости.

Противодействие терроризму в Крыму

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе выступления на совещании по безопасности в Крыму заявил, что на полуострове необходимо повысить уровень противодействия терроризму на фоне продолжающейся специальной военной операции (СВО) на Украине.

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По его словам, на ряде объектов в Крыму «отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности». В этой связи Патрушев попросил руководителей регионов незамедлительно устранить имеющиеся недостатки, отметив, что «важность такой работы обусловлена высоким уровнем диверсионно-террористических угроз» на фоне СВО.

Как отметил секретарь Совбеза, в Крыму «значительно увеличилось число преступлений, совершённых с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

«Необходимо привести планы по противодействию терроризму в соответствие с уровнем террористических угроз и повысить эффективность исполнения предусмотренных в них мероприятий», — сказал он.