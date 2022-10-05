Антонов: поставки оружия Киеву Вашингтоном повышают опасность столкновения России и Запада

Поставки оружия Украине со стороны США усиливают опасность прямого военного столкновения России и Запада, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Поставки США и их союзниками продукции военного назначения не только влекут за собой затягивание кровопролития и новые жертвы, но и усиливают опасность прямого военного столкновения России и стран Запада», — приводит Telegram-канал российской дипмиссии в Вашингтоне слова Антонова.

Он отметил, что решение Вашингтона закрепляет США в качестве участника конфликта.

Посол призвал США прекратить совершать провокационные действия, грозящие серьёзными последствиями.

4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

В новый пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.