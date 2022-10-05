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Пентагон: с помощью HIMARS Украина способна поражать цели в Крыму

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США полагают, что переданные Украине боеприпасы к РСЗО HIMARS позволяют ВСУ поражать большую часть российских целей, в том числе в Крыму, заявила заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер.

«По нашим оценкам, с помощью GMLRS, которые у них уже есть для HIMARS... они могут добивать до подавляющего большинства целей на поле боя», — приводит РИА Новости слова Купер.

Она дала понять, что в США не видят необходимости поставок ракет ATACMS с дальностью действия 300 км.

«Мы думаем, что они способны добивать до подавляющего большинства целей, включая Крым», — заявила представитель Пентагона.

4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

В новый пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.

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