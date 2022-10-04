Пентагон сообщил, что пристально следит за применением западного оружия на Украине
- AFP
«Мы очень пристально смотрим на уровень использования Украиной (поставляемых) вооружений, чтобы убедиться, что у них есть всё необходимое», — цитирует её РИА Новости.
Она отметила, что США инвестируют в производство вооружений вместе с союзниками, «чтобы продолжать поддерживать Украину».
4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.
В новый пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.