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Пентагон сообщил, что пристально следит за применением западного оружия на Украине

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США пристально следят за тем, как украинские военные используют поставляемое им оружие, сообщила заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер.
Пентагон сообщил, что пристально следит за применением западного оружия на Украине
  • AFP

«Мы очень пристально смотрим на уровень использования Украиной (поставляемых) вооружений, чтобы убедиться, что у них есть всё необходимое», — цитирует её РИА Новости.

Она отметила, что США инвестируют в производство вооружений вместе с союзниками, «чтобы продолжать поддерживать Украину».

4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

В новый пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.

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