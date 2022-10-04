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США поставят украинской армии ещё четыре HIMARS и 32 гаубицы с тысячами снарядов и мин

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В новый пакет военной помощи США для Украины входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин, заявили в Пентагоне.
США поставят украинской армии ещё четыре HIMARS и 32 гаубицы с тысячами снарядов и мин
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщило военное ведомство, в пакет, кроме РСЗО, вошли 16 гаубиц калибра 155 мм и столько же 105-мм орудий.

Также украинским военным передадут 75 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 500 управляемых снарядов того же калибра, 300 тыс. мин для 120-мм миномётов и 200 тыс. патронов для стрелкового оружия.

Кроме того, Украина получит 200 внедорожников MaxxPro MRAP и противопехотные мины Claymore, а также тысячу 155-мм выстрелов для дистанционного разминирования и снаряжение для постановки заграждений.

4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

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