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Байден анонсировал новый транш военной помощи для Украины в размере $625 млн

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Президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.
Байден анонсировал новый транш военной помощи для Украины в размере $625 млн
  • AP

Согласно официальному заявлению Белого дома, новый пакет военной помощи предполагает отправку дополнительного вооружения и оборудования, включая РСЗО HIMARS, артиллерийские системы, боеприпасы, а также бронетехнику и транспортные средства.

Как ранее информировало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Соединённые Штаты объявят о предоставлении Украине ещё четырёх комплексов HIMARS в рамках нового пакета военной помощи на $625 млн.

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