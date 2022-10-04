Байден анонсировал новый транш военной помощи для Украины в размере $625 млн

Президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

Согласно официальному заявлению Белого дома, новый пакет военной помощи предполагает отправку дополнительного вооружения и оборудования, включая РСЗО HIMARS, артиллерийские системы, боеприпасы, а также бронетехнику и транспортные средства.

Как ранее информировало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Соединённые Штаты объявят о предоставлении Украине ещё четырёх комплексов HIMARS в рамках нового пакета военной помощи на $625 млн.