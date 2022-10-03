Bloomberg: США объявят о поставке Киеву ещё четырёх HIMARS в рамках новой военной помощи

Соединённые Штаты объявят о предоставлении Украине ещё четырёх комплексов HIMARS в рамках нового пакета военной помощи на $625 млн. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«США вскоре объявят об отправке четырёх пусковых установок HIMARS в рамках нового пакета военной помощи для Украины в объёме $625 млн», — приводит текст материала РИА Новости.

8 сентября президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.

Также пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $1,1 млрд. В том числе он будет включать 18 РСЗО HIMARS.

Офицер представительства Луганской Народной Республики в СЦКК Алексей Гетманский заявил, что украинские военные теперь используют новый тип ракет для американских РСЗО HIMARS при обстрелах ЛНР.