В представительстве ЛНР в СЦКК заявили об использовании ВСУ нового типа ракет для HIMARS

Офицер представительства Луганской Народной Республики в СЦКК Алексей Гетманский заявил, что украинские военные теперь используют новый тип ракет для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS при обстрелах ЛНР.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Эта ракета — М30 — выпускается из установки М142 HIMARS», — объяснил собеседник агентства.

По словам Гетманского, ВСУ использовали новый тип ракет при обстреле Брянки, а также Старобельска.

Германский уточнил, что главное отличие нового типа ракет заключается в том, что такое оружие предназначено для поражения живой силы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $1,1 млрд. В том числе он будет включать 18 РСЗО HIMARS.