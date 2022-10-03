В представительстве ЛНР в СЦКК заявили об использовании ВСУ нового типа ракет для HIMARS
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Об этом он рассказал РИА Новости.
«Эта ракета — М30 — выпускается из установки М142 HIMARS», — объяснил собеседник агентства.
По словам Гетманского, ВСУ использовали новый тип ракет при обстреле Брянки, а также Старобельска.
Германский уточнил, что главное отличие нового типа ракет заключается в том, что такое оружие предназначено для поражения живой силы.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $1,1 млрд. В том числе он будет включать 18 РСЗО HIMARS.