В Белом доме подтвердили выделение Киеву новой военной помощи на $1,1 млрд 

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $1,1 млрд. В том числе он будет включать 18 РСЗО HIMARS.

«США объявляют о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере обороны на сумму 1,1 миллиарда долларов», — заявила она на брифинге.

По словам Жан-Пьер, пакет помощи также включает сотни единиц бронированного транспорта, радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Ранее AFP сообщило, что Пентагон объявил о выделении нового транша военной помощи для Украины на сумму $1,1 млрд.

До этого президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.