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В Белом доме подтвердили выделение Киеву новой военной помощи на $1,1 млрд 

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $1,1 млрд. В том числе он будет включать 18 РСЗО HIMARS.
В Белом доме подтвердили выделение Киеву новой военной помощи на $1,1 млрд 
  • AP
  • © Evan Vucci

«США объявляют о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере обороны на сумму 1,1 миллиарда долларов», — заявила она на брифинге.

По словам Жан-Пьер, пакет помощи также включает сотни единиц бронированного транспорта, радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Ранее AFP сообщило, что Пентагон объявил о выделении нового транша военной помощи для Украины на сумму $1,1 млрд.

До этого президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.

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