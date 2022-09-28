В Белом доме подтвердили выделение Киеву новой военной помощи на $1,1 млрд
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«США объявляют о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере обороны на сумму 1,1 миллиарда долларов», — заявила она на брифинге.
По словам Жан-Пьер, пакет помощи также включает сотни единиц бронированного транспорта, радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Ранее AFP сообщило, что Пентагон объявил о выделении нового транша военной помощи для Украины на сумму $1,1 млрд.
До этого президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.