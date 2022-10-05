Патрушев: в Крыму необходимо повысить уровень противодействия терроризму на фоне СВО

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что в Крыму необходимо повысить уровень противодействия терроризму на фоне спецоперации на Украине в связи с высоким уровнем террористических угроз.

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«На ряде потенциально опасных объектов (в Крыму. — RT) отсутствуют физическая охрана и технические средства безопасности. Прошу руководителей регионов незамедлительно устранить имеющиеся недостатки», — заявил он. Секретарь Совета безопасности добавил, что на фоне СВО на Украине на полуострове существенно «увеличилось число преступлений, совершённых с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». 25 августа Патрушев заявил, что Соединённые Штаты обучают украинских националистов, чтобы затянуть СВО России.