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Патрушев: США обучают украинских националистов, чтобы затянуть спецоперацию России

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США и их союзники обучают украинских националистов и предоставляют им разведданные, чтобы затянуть конфликт на Украине, однако российские войска выполняют поставленные задачи, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев: США обучают украинских националистов, чтобы затянуть спецоперацию России
  • РИА Новости

«США и их союзники всячески стремятся затянуть конфликт, обучают националистов, предоставляют разведданные, наращивают поставки вооружения, военной техники, которое потом используется марионеточным киевским режимом, в том числе против мирных граждан», — сказал он в Петрозаводске на совещании по вопросам экономической безопасности Карелии.

Все обозначенные президентом России цели специальной военной операции будут достигнуты, подчеркнул Патрушев, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о желании ряда стран Североатлантического альянса продолжать конфликт на Украине.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза организации, Запад может затянуть агонию киевского режима, но не может предотвратить его фиаско.

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