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Небензя: Запад может затянуть агонию киевского режима, но не предотвратить его фиаско

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Запад может затянуть агонию киевского режима, но не может предотвратить его фиаско, заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза.
Небензя: Запад может затянуть агонию киевского режима, но не предотвратить его фиаско
  • Legion-Media

«Наши западные коллеги могут затянуть его (киевского режима. — RT) агонию, но не предотвратить его фиаско», — сказал дипломат.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть конфликт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что чем больше страны Запада будут накачивать Украину оружием, тем дольше будут продолжаться боевые действия и тем длительнее будет «агония нацистского режима».

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