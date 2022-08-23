Глава МИД Турции заявил о желании ряда стран НАТО продолжать конфликт на Украине
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Об этом он сказал в интервью Haber Global.
«На Западе есть страны, которые хотят продолжения конфликта, среди них страны — члены НАТО», — заявил Чавушоглу.
Он отметил, что речь идёт не только о США, но и о других странах НАТО.
Также Чавушоглу заявил о желании некоторых стран саботировать зерновое соглашение. По его словам, это были не США.
«США внесли вклад, включая снятие ограничений на экспорт российских удобрений, разблокировку портов, (снятие ограничений. — RT) на банковские операции», — утверждает министр.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на то, что встреча российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится в Турции «в ближайшем будущем».