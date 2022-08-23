военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава МИД Турции заявил о желании ряда стран НАТО продолжать конфликт на Украине

Короткая ссылка
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о желании ряда стран Североатлантического альянса продолжать конфликт на Украине.
Глава МИД Турции заявил о желании ряда стран НАТО продолжать конфликт на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в интервью Haber Global.

«На Западе есть страны, которые хотят продолжения конфликта, среди них страны — члены НАТО», — заявил Чавушоглу.

Он отметил, что речь идёт не только о США, но и о других странах НАТО.

Также Чавушоглу заявил о желании некоторых стран саботировать зерновое соглашение. По его словам, это были не США.

«США внесли вклад, включая снятие ограничений на экспорт российских удобрений, разблокировку портов, (снятие ограничений. — RT) на банковские операции», — утверждает министр.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на то, что встреча российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится в Турции «в ближайшем будущем».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить