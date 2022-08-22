Эрдоган выразил надежду на переговоры Путина и Зеленского в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что надеется на то, что встреча российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится в Турции «в ближайшем будущем».

«Мы хотим организовать встречу Путина и Зеленского в нашей стране в ближайшем будущем», — приводит РИА Новости слова Эрдогана в обращении к народу после заседания кабмина.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на президента Индонезии Джоко Видодо сообщило, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют принять участие в саммите G20 на Бали.

Как отмечали в Кремле, предпосылок для встречи Путина с Зеленским на G20 нет.

Совет национальной безопасности Белого дома считает, что украинский президент должен посетить ноябрьский саммит G20 на Бали, если там будет присутствовать глава российского государства.