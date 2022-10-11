«Должны хоть изредка включать мозги»: Медведев оценил возможную поставку РСЗО повышенной дальности Украине
- РИА Новости
- © Стрингер
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, который сообщил, что Вашингтон «ничего не исключает» в вопросе поставок Киеву тактических баллистических ракет.
«Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны — поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности. Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги», — заметил Медведев.
НАТО удобно использовать Украину как инструмент для противостояния с Россией, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
«То, что раньше читалось между срок, западные политики уже без тени стеснения предают огласке, демонстрируя лицемерную сущность коллективного Запада. И здесь дело не в том, что Лондон, Вашингтон или Брюссель интересует благополучие украинских граждан или демократия. Коллективный Запад мечтает о том, чтобы ослабить и истощить Россию, используя для этого любые доступные средства, даже если для этого придётся воевать до последнего украинца, как они не раз говорили», — сказал он в разговоре с RT.
ВСУ обстреляли Белгородскую область
Днём 11 октября украинские военные обстреляли подстанцию в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба региональных властей.
«Снарядами повреждён трансформатор подстанции. Сейчас от электроснабжения отключены более 2 тыс. жителей. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указал, что до конца дня подача электроэнергии будет восстановлена. Подача электричества была возобновлена в 17:15 мск.
«Энергетики ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» оперативно перезапитали жителей Шебекинского района. Электроснабжение бытового сектора и социально значимых объектов было восстановлено по резервным схемам в 17:15», — написал он в своём Telegram-канале.
- © Правительство Белгородской области
Накануне в результате украинского обстрела в Шебекине погибла 74-летняя женщина. Также были повреждены три частных домовладения.
Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Ростовская область приступила к выполнению нового мобилизационного задания, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. За соблюдением всех процедур будут в том числе следить представители военной и областной прокуратур, которые включены в состав комиссий», — говорится в его сообщении в Telegram.
21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 4 октября сообщалось, что более 200 тыс. мобилизованных прибыли в Вооружённые силы РФ. 11 октября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход подготовки прибывших на службу граждан на полигонах Западного военного округа.
Херсонская область
Все попытки контрнаступления ВСУ в Херсонской области провалились, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Каждое контрнаступление они пытаются что-то делать, но они всё проваливают и просто теряют людей. Жалко, что они бросают людей в такую бойню, а мы вынуждены отвечать на них», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, украинские военные остановлены на тех же рубежах, с которых пытались проникнуть в регион.
Утром во вторник замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что были отражены все ночные попытки ВСУ прорвать линию обороны в направлении Херсона. Также был пресечён ракетный удар по Антоновскому мосту.
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