Столтенберг: победа России на Украине станет поражением для НАТО
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Об этом он сказал на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 12—13 октября в Брюсселе.
«Важно, чтобы Украина победила. Если Путин победит, это станет не только большим поражением для Украины, но и поражением для всех нас, потому что сделает мир более опасным и нас более уязвимыми перед российской агрессией», — цитирует Столтенберга ТАСС.
Российский постпред при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Североатлантическому альянсу необходима исключительно эскалация конфликта как способ достичь заветного плана — победить или хотя бы ослабить Россию.