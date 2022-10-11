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Столтенберг: победа России на Украине станет поражением для НАТО

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Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг: победа России на Украине станет поражением для НАТО
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

Об этом он сказал на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса 12—13 октября в Брюсселе.

«Важно, чтобы Украина победила. Если Путин победит, это станет не только большим поражением для Украины, но и поражением для всех нас, потому что сделает мир более опасным и нас более уязвимыми перед российской агрессией», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Российский постпред при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Североатлантическому альянсу необходима исключительно эскалация конфликта как способ достичь заветного плана — победить или хотя бы ослабить Россию.

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