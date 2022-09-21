«Для защиты нашей Родины, её суверенитета и территориальной целостности»: Путин объявил о начале частичной мобилизации

Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о начале в России частичной мобилизации. Как отметил глава государства, эта мера необходима для обеспечения безопасности жителей России и освобождённых территорий. Президент также подчеркнул, что призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции. В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что мобилизация затронет тех граждан, кто отслужил в армии, имеет востребованную в ВС РФ военно-учётную специальность и боевой опыт.

Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о начале частичной мобилизации в России. Глава государства отметил, что это решение принято для защиты территориальной целостности страны и обеспечения безопасности жителей освобождённых территорий.

«Для защиты нашей Родины, её суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобождённых территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации», — сказал Путин в ходе видеообращения.

Президент подчеркнул, что Вооружённые силы РФ в зоне специальной военной операции действуют на линии соприкосновения, которая превышает 1 тыс. км. Путин отметил, что российские военные противостоят «не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада».

В то же время президент отметил, что речь идёт именно о частичной мобилизации, в соответствии с которой призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС РФ, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Наряду с этим Путин отметил, что призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции.

Президент также подчеркнул, что мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября. Он добавил, что все граждане, призванные для участия в них, получат статус, выплаты и все социальные гарантии проходящих военную службу по контракту.

Путин также высказался о дополнительных мерах по выполнению гособоронзаказа на фоне объявленной частичной мобилизации.

«На руководителях предприятий ОПК лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по развёртыванию дополнительных производственных мощностей. В свою очередь, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно», — сказал Путин.

В ходе выступления президент также подробно высказался об агрессивной антироссийской политике, которую демонстрирует Запад.

«Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок Украине дальнобойных наступательных вооружений — систем, которые позволят наносить удары по Крыму, другим регионам России», — сказал он.

Путин отметил, что террористические удары уже наносятся по приграничным населённым пунктам, упомянув в этой связи Белгородскую и Курскую области. На Западе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России, продолжил президент.

«Уже не таясь говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны», — сказал он.

Говоря о применяемой Западом тактике ядерного шантажа, Путин отметил, что Россия располагает различными средствами поражения, по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО.

«И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства», — сказал он.

Он отметил, что территориальная целостность России, её свобода и независимость будут обеспечены всеми имеющимися средствами.

«Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — заключил Путин.

Шойгу ответил на вопросы о частичной мобилизации

Подробности частичной мобилизации в интервью журналисту «России 1» Дмитрию Петрову сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Отвечая на вопрос о предстоящей мобилизации, министр отметил, что речь идёт о тех гражданах, кто находится в запасе.

«Именно из запаса. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто: а) отслужил, б) имеет военно-учётную специальность, то есть ту специальность, которая сегодня нужна в вооружённых силах, в) имеет боевой опыт», — сказал министр.

Вместе с тем он отметил, что мобилизация не коснётся студентов вузов «ни при каких условиях». Кроме того, в зону специальной военной операции не будут отправлять солдат-срочников.

Как отметил глава Минобороны, мобилизационный ресурс в России насчитывает почти 25 млн человек, из которых планируется задействовать около 1%. По его словам, речь идёт об участии в мобилизации около 300 тыс. человек.

Шойгу сообщил подробности о частичной мобилизации

Шойгу также отметил, что мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и слаживание экипажей.

«Исключительно только после этого они пойдут выполнять те задачи, которые будут предписаны», — отметил глава оборонного ведомства.

Говоря о задачах мобилизации, министр упомянул о необходимости контроля линии соприкосновения и освобождённых территорий.

«Сама линия соприкосновения (можно называть её и линия фронта, и линия соприкосновения) — она больше 1 тыс. км. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, — это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И конечно, в первую очередь именно для этого делается эта работа», — сказал он.