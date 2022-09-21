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В Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации

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В Санкт-Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации. Комиссию возглавил губернатор Александр Беглов.
В Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«В Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации», — цитирует РИА Новости пресс-службу администрации губернатора.

Комиссию возглавляет губернатор города Беглов. Заместитель руководителя комиссии — военный комиссар города Сергей Качковский.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации.

Также глава государства заявил, что мобилизованные пройдут дополнительную подготовку.

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