В Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
«В Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации», — цитирует РИА Новости пресс-службу администрации губернатора.
Комиссию возглавляет губернатор города Беглов. Заместитель руководителя комиссии — военный комиссар города Сергей Качковский.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации.
Также глава государства заявил, что мобилизованные пройдут дополнительную подготовку.