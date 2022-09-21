Путин: мобилизованные пройдут дополнительную подготовку
- РИА Новости
«Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции», — сказал он.
По его словам, граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.
Ранее Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».