Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тысяч резервистов
Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.
«У нас огромный мобилизационный ресурс... 300 тыс. резервистов, которые будут призваны», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
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