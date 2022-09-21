Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тысяч резервистов

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.

«У нас огромный мобилизационный ресурс... 300 тыс. резервистов, которые будут призваны», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».