В России предложили разрешить желающим многодетным гражданам идти в мобилизационный резерв
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Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.
«Законопроектом предлагается предоставить гражданам, имеющим трёх и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание», — говорится в пояснительной записке к документу.
Поправки предлагается внести в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О воинской обязанности и военной службе».
В настоящее время такая категория граждан не может быть призвана на военные сборы, даже если они изъявляют такое желание, при этом, «как показывает практика, многие и хотели бы это сделать».
Как ранее отметил глава комиссии российского Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, необходимость проведения военной мобилизации в России и введения военного положения в стране отсутствует.