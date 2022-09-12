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В России предложили разрешить желающим многодетным гражданам идти в мобилизационный резерв

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Депутаты Госдумы предложили разрешить гражданам, имеющим на иждивении трёх и более несовершеннолетних детей, заключать контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.
В России предложили разрешить желающим многодетным гражданам идти в мобилизационный резерв
  • Gettyimages.ru

Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

«Законопроектом предлагается предоставить гражданам, имеющим трёх и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание», — говорится в пояснительной записке к документу.

Поправки предлагается внести в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О воинской обязанности и военной службе».

В настоящее время такая категория граждан не может быть призвана на военные сборы, даже если они изъявляют такое желание, при этом, «как показывает практика, многие и хотели бы это сделать».

Как ранее отметил глава комиссии российского Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, необходимость проведения военной мобилизации в России и введения военного положения в стране отсутствует.

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