Сенатор Климов заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России
- РИА Новости
«Я признаков такой необходимости (мобилизации. — RT) не наблюдаю, как и введения военного положения», — цитирует его РИА Новости.
Климов обратил внимание на то, что именно иностранные журналисты чаще всего задают вопросы о возможной мобилизации в стране.
«Я думаю, они получили заказ и сейчас будут через вопросы эту тему постоянно будировать», — подчеркнул он.
В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения западных СМИ о якобы готовящейся в России массовой мобилизации являются фейками.
В мае в Кремле отмечали, что вводить военное положение в стране не планируется.