Сенатор Климов заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России

Глава комиссии российского Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что необходимость проведения военной мобилизации в России и введения военного положения в стране отсутствует.

«Я признаков такой необходимости (мобилизации. — RT) не наблюдаю, как и введения военного положения», — цитирует его РИА Новости.

Климов обратил внимание на то, что именно иностранные журналисты чаще всего задают вопросы о возможной мобилизации в стране.

«Я думаю, они получили заказ и сейчас будут через вопросы эту тему постоянно будировать», — подчеркнул он.

В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения западных СМИ о якобы готовящейся в России массовой мобилизации являются фейками.

В мае в Кремле отмечали, что вводить военное положение в стране не планируется.