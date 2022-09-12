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Сенатор Климов заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России

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Глава комиссии российского Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что необходимость проведения военной мобилизации в России и введения военного положения в стране отсутствует.
Сенатор Климов заявил об отсутствии необходимости в мобилизации в России
  • РИА Новости

«Я признаков такой необходимости (мобилизации. — RT) не наблюдаю, как и введения военного положения», — цитирует его РИА Новости.

Климов обратил внимание на то, что именно иностранные журналисты чаще всего задают вопросы о возможной мобилизации в стране.

«Я думаю, они получили заказ и сейчас будут через вопросы эту тему постоянно будировать», — подчеркнул он.

В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения западных СМИ о якобы готовящейся в России массовой мобилизации являются фейками.

В мае в Кремле отмечали, что вводить военное положение в стране не планируется.

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