В Кремле заявили, что вводить военное положение в России не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вводить военное положение в стране не планируется.

«Нет, этого в планах нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли введение военного положения в России или в отдельных её регионах.

Ранее Песков назвал чушью и неправдой сообщения западных СМИ о том, что 9 мая в России может быть объявлена мобилизация.

Также председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что в России не планируется проведение мобилизации.