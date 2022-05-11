В Кремле заявили, что вводить военное положение в России не планируется
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«Нет, этого в планах нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли введение военного положения в России или в отдельных её регионах.
Ранее Песков назвал чушью и неправдой сообщения западных СМИ о том, что 9 мая в России может быть объявлена мобилизация.
Также председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что в России не планируется проведение мобилизации.