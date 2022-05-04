Песков назвал чушью сообщения о планах по объявлению мобилизации 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью и неправдой сообщения о том, что 9 мая в России может быть объявлена мобилизация.

«Это неправда, это чушь», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос о том, стоит ли прислушиваться к появляющимся в западных СМИ сообщениям, что якобы 9 мая может быть принято решение о специальной военной операции, что в России могут объявить мобилизацию.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор с 24 февраля заблокировал более 85 тыс. материалов с недостоверными данными о спецоперации России на Украине.