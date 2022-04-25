Роскомнадзор заблокировал более 85 тысяч фейков о спецоперации на Украине

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Роскомнадзор с 24 февраля заблокировал более 85 тыс. материалов с недостоверными данными о спецоперации России на Украине, заявил глава ведомства Вадим Субботин.
Роскомнадзор заблокировал более 85 тысяч фейков о спецоперации на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Thitiwat Junkasemkullanunt / EyeEm

Об этом сообщает Интерфакс.

«За время проведения специальной военной операции Роскомнадзором заблокировано более 85 тыс. подобного рода материалов, включая целые ресурсы, на системной основе генерирующие такой контент», — отметил Субботин во время выступления на XI Форуме безопасного интернета.

По его словам, только за последнюю неделю февраля ведомство зафиксировало «десятки тысяч единиц противоправного контента, целенаправленно таргетированного на российских пользователей».

Субботин напомнил, что за неудаление запрещённой информации на YouTube компания Google была оштрафована на сумму, превышающую 7 млрд рублей.

В феврале Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к недостоверным материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads.

Кроме того, Роскомнадзор потребовал от Google снять на территории Украины все ограничения с YouTube-каналов таких российских средств массовой информации, как РБК, «Звезда» и Sputnik.

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