Картаполов: мобилизация касается в первую очередь военнообязанных первого разряда

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизация касается в первую очередь военнообязанных первого разряда.

Как отмечает ТАСС, речь идёт о солдатах, сержантах, прапорщиках, мичманах до 35 лет и младших офицерах до 45 лет.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.