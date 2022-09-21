Картаполов: мобилизация касается в первую очередь военнообязанных первого разряда
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизация касается в первую очередь военнообязанных первого разряда.
- РИА Новости
- © Пресс-служба Госдумы РФ
Как отмечает ТАСС, речь идёт о солдатах, сержантах, прапорщиках, мичманах до 35 лет и младших офицерах до 45 лет.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.
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