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Картаполов: мобилизация касается в первую очередь военнообязанных первого разряда

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизация касается в первую очередь военнообязанных первого разряда.
Картаполов: мобилизация касается в первую очередь военнообязанных первого разряда
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Госдумы РФ

Как отмечает ТАСС, речь идёт о солдатах, сержантах, прапорщиках, мичманах до 35 лет и младших офицерах до 45 лет.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.

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