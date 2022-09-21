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Шойгу сообщил подробности о частичной мобилизации

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Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил подробности об объявленной в России частичной мобилизации.
Шойгу сообщил подробности о частичной мобилизации
  • РИА Новости

Он уточнил, что частичной мобилизации подлежат находящиеся в запасе вооружённых сил.

«Это действительно те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна вооружённым силам, имеет боевой опыт», — сказал Шойгу.

По его словам, это не касается студентов и тех, кто служит по призыву.

«Эта частичная мобилизация — она 1% или чуть больше, 1,1% от общего мобилизационного ресурса», — заявил министр.

Шойгу рассказал, что линия соприкосновения в зоне спецоперации составляет более 1 тыс. км.

«Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И конечно, в первую очередь именно для этого делается эта работа — я имею в виду частичная мобилизация», — рассказал он.

Также Шойгу заявил о планах призвать порядка 300 тыс. резервистов.

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