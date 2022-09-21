Матвиенко: Путин проинформировал Совфед о решении объявить частичную мобилизацию
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Об этом она сказала, открывая первое пленарное заседание Совфеда в рамках осенней парламентской сессии.
«Соответствующий указ подписан. И Совет Федерации уже получил письменное сообщение, письменную информацию от президента России», — цитирует её ТАСС.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».