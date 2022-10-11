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Медведев назвал слова Столтенберга подтверждением участия НАТО в войне против России

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России в конфликте на Украине станет поражением Североатлантического альянса.
Медведев назвал слова Столтенберга подтверждением участия НАТО в войне против России
  • РИА Новости

«Тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, — прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны», — написал Медведев в Telegram.

Ранее Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО.

В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя отмечал, что Североатлантическому альянсу необходима исключительно эскалация конфликта как способ достичь заветного плана — победить или хотя бы ослабить Россию.

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