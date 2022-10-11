Медведев назвал слова Столтенберга подтверждением участия НАТО в войне против России
- РИА Новости
«Тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, — прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны», — написал Медведев в Telegram.
Ранее Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО.
В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя отмечал, что Североатлантическому альянсу необходима исключительно эскалация конфликта как способ достичь заветного плана — победить или хотя бы ослабить Россию.