Медведев назвал слова Столтенберга подтверждением участия НАТО в войне против России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России в конфликте на Украине станет поражением Североатлантического альянса.

«Тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, — прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны», — написал Медведев в Telegram.

Ранее Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО.

В свою очередь, российский постпред при ООН Василий Небензя отмечал, что Североатлантическому альянсу необходима исключительно эскалация конфликта как способ достичь заветного плана — победить или хотя бы ослабить Россию.